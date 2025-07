Giaccherini rivela | Ho giocato 55 partite alla Juventus con Pirlo Vidal Marchisio e Pogba Potevo farlo anche al Napoli! Con Sarri arrivammo cotti vi racconto questo su Conte

Emanuele Giaccherini svela i retroscena più intimi della sua carriera: dall’esperienza con la Juventus, dove ha giocato 55 partite con campioni come Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba, alle scelte difficili che lo hanno portato al Napoli di Sarri. Ma cosa dice sull’impatto di Conte e sui momenti più intensi della sua avventura? Vi raccontiamo tutto nel nostro approfondimento.

Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha svelato questo retroscena sui bianconeri e sul Napoli. Cosa ha detto su Sarri e su Conte, le parole. Al podcast Centrocampo, Emanuele Giaccherini si è tolto qualche sassolino relativo alla stagione disputata con la maglia del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’ex juventino. PAROLE – «Dopo un ottimo Europeo scelsi di andare al Napoli e rifiutai il Torino. In granata sarei stato uno dei giocatori più importanti, ma gli azzurri mi davano un’ultima possibilità di giocare la Champions, visto che ero vicino alla fine della carriera. Nulla contro Napoli, una piazza che augurerei a chiunque di vivere perché si respira calcio, ma il problema fu un equivoco tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giaccherini rivela: «Ho giocato 55 partite alla Juventus con Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. Potevo farlo anche al Napoli! Con Sarri arrivammo cotti, vi racconto questo su Conte»

In questa notizia si parla di: napoli - giaccherini - juventus - rivela

Giaccherini: «Napoli, Conte sa come reagire dopo Genoa, lo ha fatto anche con noi alla Juve; per lo Scudetto gli do questa percentuale» - Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juve e Napoli, ha commentato il recente pareggio del Napoli contro il Genoa, evidenziando l'abilità di Antonio Conte nel recuperare dopo questo tipo di risultati.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio Vai su Facebook

Napoli, è corsa a due per Giaccherini; Giaccherini: Mi spaccarono la milza in campo. Rischiai la vita, volevo smettere a 22 anni. Poi...; I giocatori valorizzati dal Conte allenatore.

Giaccherini: "Sarri? Arrivammo cotti. Conte è un'altra cosa. Che equivoco, mi mise vice Callejon" - Emanuele Giaccherini ha criticato la gestione tecnica di Maurizio Sarri al Napoli soffermandosi sull'equivoco tattico che lo condizionò in azzurro. Si legge su msn.com

Giaccherini: "Alla Juve 55 partite con Pirlo, Vidal, Marchsio e Pogba, ma al Napoli facevo il vice-Callejon" - L'ex centrocampista di Napoli e Juventus, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato una intervista a Centrocampo, nel corso della quale ha rievocato alcuni passaggi della sua carriera ... Lo riporta tuttojuve.com