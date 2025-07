Caos in centro e invasione islamica a Milano Musulmani riuniti per l' Ashura | GUARDA

Milano si è trasformata in scena di un fenomeno che ha suscitato grande scalpore: un migliaio di musulmani sciiti si sono riuniti in occasione dell'Ashura, una festività di fondamentale importanza per la loro fede. Tuttavia, tra questa manifestazione di cultura e religione, si registrano anche episodi di discriminazione femminile che passano inosservati nelle cronache, sollevando domande sulla coerenza di chi predica tolleranza e inclusione.

C'è stata una vera e propria invasione islamica a Milano dove un migliaio di musulmani sciiti si sono riuniti in occasione della celebrazione dell'Ashura, la festività islamica che commemora il martirio dell'Imam Hussein (nipote del profeta Maometto) nella battaglia di Kerbala. Ma a far ribrezzo è l'ennesimo episodio di discriminazione femminile a cui abbiamo dovuto assistere nel silenzio e nell'assenza di condanna da parte della sinistra: sia durante il momento di preghiera con l'imam, che durante la marcia da Stazione centrale fino a Piazza della Repubblica, le donne interamente velate erano tenute a distanza dagli uomini addirittura con un servizio d'ordine a loro dedicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caos in centro e invasione islamica a Milano. Musulmani riuniti per l'Ashura | GUARDA

In questa notizia si parla di: islamica - invasione - milano - musulmani

Ue, Salvini: minaccia non viene da Russia ma da invasione islamica - Matteo Salvini lancia un allarme che scuote le coscienze: la minaccia alla nostra società non arriva più dall’Est, ma da Sud, sotto forma di invasione clandestina di provenienza islamica.

Giulia Sorrentino Estratti il tempo.it È caos totale a Monfalcone a causa dell’invasione del Santuario della Marcellina per mano di quattromila musulmani. Si sono recati lì oltraggiandone i simboli sacri e arrivando a compiere un gesto che sta indignando la com Vai su Facebook

Milano, caos in centro e invasione islamica. Musulmani riuniti per l’Ashura - VIDEO; Fine del Ramadan a Milano, oltre diecimila festeggiano dalla Martesana alla Barona; Il trend virale su TikTok che ha resuscitato la teoria del complotto islamofoba di “Eurabia”.

«Invasione islamica»? In Italia i musulmani sono meno del 5% - Secondo Branca, il disorientamento nei confronti delle comunità islamiche può essere «fisiologico, soprattutto quando ci sono 100mila musulmani solo nella città metropolitana di Milano». Lo riporta ilsole24ore.com

Chi sono i musulmani a Milano - Non pregano in moschea perché, ufficialmente, non ce ne sono: l’unica moschea propriamente detta è a Segrate, alle porte della città. Riporta panorama.it