Sonia Grey dalla storia con Berlusconi alla svolta audace | ‘Guadagno migliaia di euro su OnlyFans’

Sonia Grey oggi: dalla televisione a una villa a Dubai. Sonia Grey, volto amatissimo della tv anni ’90 e 2000, ha completamente cambiato vita. Dopo aver lavorato con programmi come Striscia la Notizia, Uno Mattina e Drive In, la conduttrice – il cui vero nome è Maria Michela Mari – si è reinventata online, trasformando la propria immagine in un business molto redditizio. Oggi vive tra Bolzano e Dubai, insieme al marito medico, e gestisce una vera azienda legata al mondo dell’ erotismo soft, dove pubblica contenuti sexy ma non pornografici. “Il lavoro in tv non dava più emozioni. Ho cambiato tutto”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it