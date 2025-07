Gp di Silversone di F1 Norris vince la gara davanti a Piastri Leclerc è quattordicesimo

Un emozionante capitolo si scrive a Silverstone, dove Lando Norris conquista una vittoria mozzafiato davanti al suo compagno di squadra Oscar Piastri e si avvicina prepotentemente alla vetta del campionato. La corsa, segnata dall'inattesa penalità dell’australiano, ha regalato spettacolo e colpi di scena. Con Nico Hulkenberg sul podio storico, questa gara rimarrà impressa nella memoria degli appassionati come uno dei momenti più emozionanti della stagione.

Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo. Il britannico della McLaren centra il suo ottavo successo in Formula 1 (il quarto stagionale) grazie alla penalità dell'australiano (che ha dovuto scontare 10 per un'irregolarità dopo una ripartenza all'uscita della safety car). Storico terzo posto per Nico Hulkenberg della Sauber, che agguanta il primo podio al 239esimo Gp della carriera. Quarto Lewis Hamilton sulla Ferrari, solo quattordicesimo Charles Leclerc, protagonista di una gara disastrosa sull'altra Rossa.