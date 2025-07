Mercato Inter Aleksandar Stankovic vicinissimo all’addio | accordo ad un passo col Brugge! Le cifre e la mossa dei nerazzurri per non perdere il controllo su di lui

Il mercato dell'Inter si infiamma: Aleksandar Stankovic è ormai in dirittura d’arrivo al Brugge. Il giovane talento, erede di una dinastia calcistica e cresciuto tra le fila nerazzurre, sta per cambiare rotta, ma i nerazzurri stanno studiando le mosse per mantenere il controllo sulla sua carriera. La trattativa avanza rapidamente: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa operazione di mercato cruciale per il futuro dei due club.

Mercato Inter, Aleksandar Stankovic vicinissimo all'addio: accordo ad un passo col Brugge! Le cifre e i dettagli dell'affare. Aleksandar Stankovic si prepara a salutare il mercato Inter. Il giovane centrocampista serbo, figlio d'arte di Dejan Stankovic e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è ormai vicino a firmare con il Club Brugge. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l e parti sono in fase avanzata e l'affare potrebbe chiudersi a breve sulla base di una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il classe 2005, considerato tra i migliori prospetti prodotti dal vivaio interista, dovrebbe legarsi al club belga con un contratto fino al 2029.

