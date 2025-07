Fa esplodere palazzo per vendetta sulla ex e uccide un uomo | il presunto colpevole Giovanni Zippo è ricoverato per le ustioni

Una terribile esplosione a Torino ha devastato un palazzo in via Nizza, lasciando dietro di sé un bilancio tragico e un mistero avvolto nella vendetta. Giovanni Zippo, 40 anni, accusato di aver causato lo scoppio, si trova ora in ospedale con gravi ustioni, mentre le indagini si focalizzano sulla sua motivazione: una relazione sentimentale complicata. La vicenda scuote la città, provocando domande su quanto la passione possa trasformarsi in tragedia.

Il presunto colpevole per lo scoppio della palazzina a Torino, in via Nizza il 30 giugno, è in ospedale nel reparto grandi ustionati del Cto e ha subito un intervento per le conseguenze di quell' esplosione. Giovanni Zippo, guardia giurata di 40 anni, difeso dall’avvocato Basilio Foti, avrebbe agito dopo una relazione sentimentale con una donna che abitava proprio in quell' edificio, ma che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fa esplodere palazzo per vendetta sulla ex e uccide un uomo: il presunto colpevole Giovanni Zippo è ricoverato per le ustioni

In questa notizia si parla di: colpevole - presunto - giovanni - zippo

L'esplosione di via Nizza a Torino, così è stato incastrato il presunto assassino Giovanni Zippo. I genitori della vittima: «Siamo sconvolti»; Fa esplodere palazzo per vendetta sulla ex e uccide un uomo: Giovanni Zippo è ricoverato per le ustion; Esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino, arrestato il presunto responsabile. Voleva colpire la casa dell'ex, ma ha ucciso il vicino Jacopo Peretti.

Fa esplodere palazzo per vendetta sulla ex e uccide un uomo: il presunto colpevole Giovanni Zippo è ricoverato per le ustioni - Il presunto colpevole per lo scoppio della palazzina a Torino, in via Nizza il 30 giugno, è in ospedale nel reparto grandi ustionati del Cto e ha subito un intervento per le conseguenze di quell'esplo ... Scrive msn.com

Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino - L’arrestato sottoposto a intervento chirurgico, si era allontanato dal luogo dello scoppio senza farsi curare. Come scrive quotidiano.net