Ilrestodelcarlino.it - Spaccata-lampo al Birrivendolo. Due fermati grazie a un residente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpo aldi via Andrea Costa: hanno forzato la saracinesca, spaccato la vetrata con una mazza e preso il registratore di cassa, poi si sono dileguati nella notte. Un blitz, trenta secondi. Ma la fuga è durata poco: in breve sono stati trovati vicino Porta San Felice,alla segnalazione di un cittadino, insospettito da tutto quel rumore: si nascondevano in un giaciglio di fortuna di un senzatetto e stavano tentando di forzare il cassetto rubato. Da parte del titolare, una profonda rabbia, ma anche un senso di pace quando i due sono stati. "Non è tanto per il bottino, appena 100 euro (soldi che mi sono stati subito restituiti dalla polizia), quanto per i danni, per circa 300 euro, e la fatica di ripulire, riparare, rimettere a posto". A raccontare è Matteo Pallotti, titolare del, fresco di inaugurazione: "Un individuo è entrato in azione all’1.