Sanremo 2025, spostata la data della finale delle Nuove Proposte

Carlo Conti ha annunciato un’importante modifica al regolamento del Festival diin merito alle. Il direttore artistico e conduttore, di comune accordo con la Rai, infatti ha deciso di anticipare la, inizialmente prevista per la seratacover, di 24 ore, ossia a giovedì 12 febbraio. In questo modo la gara, da quest’anno nuovamente separata dai Big, acquisterà maggior rilievo e non toglierà spazio alla lunga maratona del venerdì, in cui all’Ariston si potranno ascoltare 26 canzoni fra cover e duetti tra gli stessi concorrenti o con altri ospiti. Novità anche per quanto riguarda le due semifinali: non si terranno in due serate distinte, ma entrambe il mercoledì 12 – seconda tappa del Festival – contrariamente a quanto previsto in principio. Al voto tre giurie con differente peso: televoto 34 per cento, sala stampa, tv e web 33 per cento e radio 33 per cento.