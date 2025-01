Anteprima24.it - Rugby, rissa e gara sospesa a Benevento: le decisioni del giudice sportivo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDopo la sospensione per, sarà riprogrammata la sfida digiovanile traIV Circoloe Associazione Sportiva Salerno, valevole per la quinta gioranta del campionato Under 16 (fase regionale). E’ quanto si evince dal comunicato delTerritoriale dopo la riunione di ieri che ha comminato diverse sanzioni disciplinari a tanti atleti dopo che laera statae l’arbitro era stato costretto a rifugiarsi negli spogliatoi. Tre cartellini gialli, due illeciti tecnici con squalifiche ad un giocatore del(6 giornate) e ad un salernitano (6 giornate). Tre interdizioni tra tecnici e dirigenti, tutti della compagine ospite: 45 giorni per l’assistente allenatore, 15 giorni per accompagnatore ed allenatore. Di seguito la delibera di: Il,rilevato che dal referto arbitrale del Sig.