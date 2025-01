Sololaroma.it - Roma Femminile in semifinale di Coppa Italia, Spugna: “Questa squadra ha carattere”

È servito un gol al 95? per scacciare la paura e regalare ladialla. Dopo il successo per 1-0 del match d’andata, nel ritorno dei quarti di finale contro il Napoli infatti la formazione diha rischiato di pagare un paio di disattenzioni importanti che hanno messo a rischio una qualificazione che dopo il vantaggio di Glionna sembrava in cassaforte.Le giallorosse hanno invece dovuto fare i conti con un Napoli che ha sfruttato nel migliore dei modi le uniche due occasioni avute, arrivando a pochi secondi dall’allungare la sfida ai supplementari. Decisivo è stato invece il colpo di testa di Elena Linari, che sull’ultimo pallone dei tempi regolamentari ha trovato il gol del 2-1 che ha permesso alladi tornare a sorridere dopo la sconfitta con il Milan oltre che di continuare il percorso verso la ricerca di un nuovo trofeo.