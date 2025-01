Ilfoglio.it - Politici-giudici, fascisti-comunisti, guelfi-ghibellini. Manicheismi mai estinti

Si veda l’attacco giudiziario al governo Meloni come episodio dell’infinita guerra italo-italiana. Se da trent’anni lo scontro è, da cento è, da nove secoli è. Nemmeno uno di questisi è mai davvero spento. Affievolito magari sì, estinto no. Gli uomini passano mentre le idee sembrano immortali, specie quelle sbagliate che evidentemente soddisfano bisogni psicologici, consentono di sfogare l’ira, l’invidia, la frustrazione e il risentimento riparandosi dietro una qualche bandiera. Oggi l’Italia è pressata a sud dall’Africa, a est dalla Cina, a nord dall’Unione europea, a ovest dall’America, di tutto avrebbe bisogno meno che di un governo debole. Ma il fratricidio è antico quanto il mondo e il disfattismo vecchio quanto l’Italia: “il Taliano desidra in nostre stanze il Tramontano”, scriveva scorato il maccheronico Folengo nel 1526.