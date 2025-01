Quifinanza.it - Pensione anticipata, quando è possibile con 20 anni di contributi

Con una speranza di vita che, negli ultimi, è aumentata e un numero sempre maggiore di over 60, nel nostro paese non manca chi si sta interrogando sul futuro del sistema previdenziale. Nel medio termine l’Inps reggerà l’urto di fattori come ad es. il basso tasso di occupazione giovanile, la precarietà, o il calo del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati o, ancora, l’alta incidenza della spesa pubblica in rapporto al Pil nazionale? L’istituto per la previdenza riuscirà davvero a mantenere i conti in ordine, come pubblicamente dichiarato più volte?Se queste domande continuano ad agitare gli animi dei lavoratori, questi ultimi si chiedono anche quali siano – oggi – i canali per uscire un po’ prima dal mondo del lavoro, grazie al meccanismo della. Ma soprattutto: èfarlo con soli 20di? La risposta, lo diciamo subito, è positiva ma occorre fare alcuni distinguo utili a capire con quali modalità e a quali condizioni è effettivamentepensionarsi prima, rispetto all’età delladi vecchiaia.