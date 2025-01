Movieplayer.it - Patti Smith sviene durante concerto in Brasile e continua lo show in sedia a rotelle

Leggi su Movieplayer.it

una San Paolo, la cantanteè stata colta da un malore, ma è tornata subito sul palco per tranquillizzare i fan e terminare lo spettacolo.è stata colpita da uno spiacevole episodioil suoal Teatro Cultura Artística di San Paolo, in. La leggendaria cantautrice è svenuta improvvisamente mentre si esibiva con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, crollando a terra davanti al pubblico. Cosa è successo a? Secondo quanto riportato dal Guardian, l'incidente è avvenuto circa 30 minuti dopo l'inizio dello spettacolo. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici, laè stata portata nel backstage per ricevere le necessarie cure. Tuttavia, poco dopo ha deciso di tornare sul palco, accolto dagli applausi del pubblico, seduta su unaa .