Mister Movie | La Data di Uscita di Insidious 6 viene posticipata di un anno

Il tanto atteso sesto capitolo della serie, ancora senza titolo, ha subito un cambiamento didi. Originariamente programmato per il 29 agosto 2025, il film prodotto da Screen Gems e Blumhouse è stato posticipato al 21 agosto 2026. Questo nuovo capitolo promette di espandere ulteriormente l’universo inquietante e soprannaturale creato dalla saga, che ha incantato i fan con le sue atmosfere cariche di tensione e paura fin dal suo debutto nel 2010.Brutte Notizie sulladidi6Il franchiseha avuto inizio con il film omonimo del 2010, diretto da James Wan e interpretato da Patrick Wilson, Rose Byrne e Ty Simpkins. La trama ruotava attorno a una famiglia che lottava per proteggere il figlio, in coma, da entità demoniache. Il film, che ha mescolato horror psicologico e soprannaturale, è stato un successo immediato, consolidandocome uno dei franchise horror più amati del decennio.