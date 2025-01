Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Conti-Macii sono sul podio podio! E’ battaglia con i tedeschi per l’oro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO MASCHILE DIALLE 12.1020.47: Bene il Triplo Loop lanciato, bene il Triplo Salchow lanciato. Se non commettono errori nel finalecampioni d’Europa20.45: Bene il Triplo Twist, problemi sulla sequenza. Atterraggi un po’ pasticciati sui due Axel: Triplo Toeloop+Doppio Axel+Doppio Axel, bene il Triplo Salchow20.43: Si chiude la gara con la coppia tedesca formata da Minerva Fabienne Hase, 25 anni di Berlino e Nikita Volodin, 25 anni di San Pietroburgo in Russia, primi dopo lo short program. Si allenano agli ordini di Dmitri Savin, Knut Schubert, Rico Rex. Hase, in coppia con Seegert, è stata quinta ai Mondiali 2022, nona agli2022 e 16ma ai Giochi di Pechino. Lo scorso annostati quinti aglidi Kaunas e bronzo ai Mondiali, mentre quest’anno siimposti nella finale del Gran Prix.