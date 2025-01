Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 66-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: dominio milanese nel terzo quarto, +16 all’ultima pausa breve

66-56 Sloukas mostra tutta la sua esperienza: seconda bomba in fila, 19 punti e -10in un amen!66-53 Tripla da veterano di Kostas Sloukas: ilnon molla!STOPPATA DI BOLMARO SU NUNN!Inizia la frazione conclusiva al Forum!La preghiera di Osman non va a bersaglio:del match l'conduce 66-50 sulAtene!66-50 2/2 per 'Neno' Dimitrijevic a cronometro fermo.64-50 Completato il 2+1 dall'ex Partizan Belgrado, che aggiorna il bottino personale a quota 24 punti.63-50 PRODEZZA DI LEDAY! COL FALLO.61-50 CARUSO! +11.59-50 2/2 per Guglielmo Caruso a cronometro fermo:ristabilisce il +9 a meno di due minuti dalla terza sirena.57-50 Osman va fin in fondo e tiene gli ateniesi in scia.