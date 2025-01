Dilei.it - Kylie Jenner spavalda (ed esagerata): il look con la scollatura vertiginosa alla Parigi Fashion Week

Leggi su Dilei.it

Può una trendsetter comeperdersi la settimana della moda, in qualsiasi posto del mondo questa si stia svolgendo? La risposta è ovviamente no: l’imprenditrice si trova attualmente ae, come sempre, sta provvedendo gradualmente a soddisfare il proprio seguito con tutto un susseguirsi dimomentsua maniera. L’ultimo ensemble modaiolo è stato quello decisamente azzardato scelto per parteciparesfilata Haute Couture Primavera-Estate 2025 di Jean Paul Gaultier, con il quale ha catalizzato la totalità degli sguardi in front-row. Curiosi di saperne di più? Non resta che proseguire nella lettura.L’abito-corsetto dida Jean Paul Gaultier nel dettaglioSe c’è un fatto certo questo è come, in quanto degno membro della propria famiglia, sappia esattamente come attirare l’attenzione: da Jean Paul GaultierParislo ha fatto, ad esempio, indossando uno scollatissimo e scultoreo abito corsetto.