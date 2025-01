Juventusnews24.com - Kalulu Juve, che tegola per i bianconeri: playoff Champions e non solo. Ecco quali partite salterà

Arrivano brutte notizie per la Juventus sul fronte Kalulu. Come comunicato dai bianconeri, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Lo stop sarà di circa 20 giorni. Salterà così Empoli, Como ed Inter in campionato e l'andata dei playoff di Champions League. L'obiettivo è il recupero per il match di ritorno, in programma il 18 o 19 febbraio.