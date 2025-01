Juventusnews24.com - Juventus Women Lazio 0-1 LIVE: Simonetti manda sotto le bianconere, poi traversa di Benoit

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per i quarti di Coppa Italia femminileLadi Max Canzi dopo aver battuto laper 3-1 in trasferta nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, ospita le biancocelesti a Biella per il ritorno. Lo farà senza Arianna Caruso, in odore trasferimento al Bayern Monaco.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-1: sintesi e moviola8? Buona partenza della– Biancocelesti molto aggressive in avvio. La Juve fa fatica ad uscire 15? Chiusura Calligaris – Intervento decisivo su Yang che stava per impattare in area piccola su un cross da sinistra19? Colpo di testa Vangsgaard – Svetta lei su cross da destra di Thomas ma l’impatto è sporco e il pallone termina alto21? Gol– Destro da dentro l’area masticato ma efficace dopo la sponda spalle alla porta di Piemonte.