Intervista a Vale Lp e Lil Jolie che si raccontano così: "La nostra grande prima volta al Festival di Sanremo"

Lp e Lilsi sono raccontate in questa, a pochi giorni dal 75esimodi, dove saranno in gara tra i Giovani con il brano Dimmi Tu Quando Sei Pronto A Fare L’Amore.Una lunga amicizia quella trantina (Lp) ed Angela (Lil), le due artiste campane che hanno iniziato il loro viaggio nel mondo musicale nel 2017, affrontato due percorsi paralleli nei reality Amici ed X Factor, che le hanno lanciate alsuccesso, per poi ritornare a far collidere le loro anime in nuovo capitolo della loro storia, Dimmi Tu Quando Sei Pronto A Fare L’Amore. Con il brano, le artiste sono arrivate in finale aGiovani, conquistando un posto sul palco del Teatro Ariston, che le vedrà contendersi la vittoria con Settembre, Maria Tomba ed Alex Wyse. Nei prossimi mesi inoltre,Lp e Lil, artiste continueranno il loro sodalizio con il lancio del joint album.