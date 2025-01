Juventusnews24.com - Inchiesta Ultras Inter e Milan, club pronti a costituirsi parte civile. Le prossime date e cosa succede ora

di Redazione JuventusNews24si costituisconoora. Tutti gli aggiornamenti sull’indagineCome riportato dall’ANSA,si costituirannonei processi in cui sono imputati le due curve, con a capo Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud, e tutti i loro affiliati.Le due società hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni il prossimo 20 febbraio ed il prossimo 4 marzo, davanti al gup, che dovrà giudicare ben 16 persone. Anche la Juve osserva la vicenda che riguarda le due rivali in Serie A.Leggi su Juventusnews24.com