Iodonna.it - Il capostipite leggendario e scandaloso di una tematica ancora sensibilmente oltraggiosa: "Il Laureato"

Leggi su Iodonna.it

Esce oggi al cinema Babygirl di Halina Reijn. Dopo dunque parecchio hype social, da buoni ultimi, anche in Italia si può vedere il film sulla differenza d’età tanto chiacchierato. Quello cioè in cui Nicole Kidman cede progressivamente alla bellezza (e all’autorità) di un giovane stagista. È un tema nuovo? No, Babygirl è infatti solo l’ultimo di un genere – quello sulle donne mature innamorate di ragazzi che potrebbero avere l’età dei loro figli – ampiamente esplorato in molti film, soprattutto recenti. Ma non solo, basta ricordare ricordare Il, con Dustin Hoffman irretito dalla Signora Robinson-Anne Bancroft (madre della sua ragazza).di unaevidentemente. Le donne preferiscono gli uomini più giovani: un trend tra cinema e realtà X Leggi anche › Nicole Kidman protagonista di “Babygirl”: «L’importante è superare i propri limiti» Film sulla differenza d’età in amore, quando lei ama un uomo più giovane1 – Babygirl (2024)Presentato al Festival di Venezia – in cui la Kidman ha vinto la Coppa Volpi come Miglior attrice – Babygirl racconta la passione fra un’alta dirigente e il suo stagista.