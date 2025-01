Quotidiano.net - Giappone, finisce in una voragine con il suo camion. Da martedì i soccorritori tentano di salvarlo

Roma, 30 gennaio 2025 - Bloccato in unada. L'uomo, un 74enne, è finito con il suoin un enorme buco apertosi nella strada che stava percorrendo sull'asfalto a Yashio City, a nord-est di Tokyo. Iall'inizio erano riusciti a parlare con l'uomo intrappolato, ma dopo qualche ora avevano perso i contatti con l'anziano e ora è una corsa contro il tempo, non sapendo neanche le sue condizioni di salute. La, molto instabile, come hanno mostrato le immagini televisive con l'asfalto che si crepa e crolla trascinando con sé i cartelloni pubblicità, all'inizio era larga circa 10 metri e profonda 5 metri, poi però è raddoppiata. Video: Part of a road intersection collapsed in Yashio City, Saitama and a truck fell into the hole. Efforts are underway to rescue the driver.