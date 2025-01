Ilrestodelcarlino.it - Foto Manfredini, memoria storica del Frignano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è lavisiva per eccellenza del Novecento pavullese. Nel suo archivio sono custodite migliaia di pagine di storia impresse su lastre o su pellicola dal 1927 in poi. Da un anno a questa parte, più volte alla settimana, l’attività pubblica sul profilo Facebook immagini d’epoca inedite sotto al titolo ‘Mostragraficaon Line. La storia di Pavullo. Prima e Poi’. L’iniziativa ha da subito riscosso un grande interesse: tanti i like, tanti i commenti e le richieste che arrivano nel negozio di via Giardini 53. Si scatena quasi una gara fra i followers per riconoscere i luoghi e le persone ritratte. E allora affiorano ricordi, episodi vissuti che a loro volta arricchiscono la storia locale. I proprietari – William, Gioacchino detto ’Chino’ e i figli di quest’ultimo Marco e Luca – ora si raccontano, tra passato e presente.