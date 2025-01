Biccy.it - Confessioni di Helena che smaschera Zeudi: “Persone importanti”

La frattura traPrestes eDi Palma al Grande Fratello si fa sempre più profonda. Le due gieffine in questi giorni si evitano e quando non lo fanno discutono, la Miss Italia si è anche schierata con quelli che sono i “nemici” dinel reality. La modella brasiliana intanto ha fatto dellemolto particolari ad Amanda Lecciso.ha dichiarato chele avrebbe detto che si è avvicinata a Shaila perché da fuori ha visto che ha molto seguito, tra cuisu: “Mi ha preso in giro” #GrandeFratello pic.twitter.com/y1dF1t06PF— Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2025Ledisu.“Lei è arrivata qui con degli schemi da seguire, anche con me ha schematizzato e non mi piace. Il suo avvicinamento a Shaila? Io le ho chiesto come mai si è avvicinata a lei.