Tvplay.it - Colpo Inter, arriva l’annuncio in diretta: l’indizio è chiaro

Leggi su Tvplay.it

Nell’ultima notte della prima fase dell’edizione rinnovata della Champions League l’vince e nel frattempo dai vertici del club giungono novità per il calciomercato.La pratica Monaco la chiude Lautaro Martinez. Tre reti dell’attaccante argentino consegnano la vittoria per 3-0 all’, in occasione dell’ultimo match della prima fase della Champions League. I nerazzurri volano agli ottavi di finale e sono l’unica italiana a farlo. Infatti Atalanta, Milan e Juventus dipenderanno dai playoff e il Bologna è stato invece eliminato.in(LaPresse) – tvplay Serata magica per l’, che nel frattempo è coinvolto anche sul fronte del calciomercato, negli ultimi giorni che restano a disposizione prima della conclusione della finestra invernale di trasferimenti.