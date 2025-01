Ilnapolista.it - Chi è Amuzu, l’ala sinistra che il Napoli sta trattando con l’Anderlecht

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsu Francisdel. Ma di chi si tratta? Sicuramente non è Garnacho. Si tratta di un’alaclasse 1999 (25 anni). Da Transfermarkt si evince che il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4 milioni e mezzo. Considerando cheall’inizio del mercato ha chiuso le porte a un club di Premier League, si può ipotizzare che il suo valore sia più alto.Leggi anche: Iltrattaaladel. Era nel mirino della Premier (Romano)In stagione ha totalizzato al momento 23 presenze totali, cinque in Europa League e 18 in campionato. Presenze condite anche da quattro gol e tre assist (in campionato due gol e due assist).veste la maglia deldalla stagione 2017/18, è diventato uno dei giocatori più rappresentativi realizzando 28 gol e 31 assist in 250 presenze.