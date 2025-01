Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Lazio: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi devono assestarsi in chiave salvezza, mentre i biancocelesti devono difendere l’attuale quarto posto.vssi giocherà lunedì 3 febbraio 2025 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREProsegue l’altalena di risultati del, sconfitto sul campo del Torino dopo i due successi contro Lecce e Monza. La situazione di classifica per la squadra di Nicola non è delle migliori con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.I biancocelesti hanno ridotto il loro vantaggio sul quarto posto con soli due punti di vantaggio sulla Juventus.. C’è bisogno di tornare dalla Sardegna con un successo pesante sebbene in trasferta siano già arrivate cinque sconfitte.