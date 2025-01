Ilgiorno.it - Bimbi in auto, famiglie a lezione dalla polizia: regole e consigli sui seggiolini (e non solo)

Monza – Chemettere sulla macchina? Quali sono quelli omologati? E poi l'ovetto, le cinture di sicurezza, tutte le misure per viaggiare sicuri coi propri figli. E magari, qualche dritta sui sistemi antiabbandono per non precipitare nel tragico abisso di chi ha dimenticato il piccolo in macchina. L'altro ieri i poliziotti della Questura di Monza, con la specialità dellastradale, nella sala conferenze dell’ospedale San Gerardo hanno svolto il primo incontro di educazione stradale con le future mamme e papà, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da osservare a tutela dei neonati e delle mamme in stato di gravidanza. L’incontro ha visto partecipare un nutrito e interessato gruppo di medici, papà e mamme, che hanno attivamente preso parte all’iniziativa promossapolstrada di Monza edirezione dell’azienda sanitaria San Gerardo.