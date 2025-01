Anteprima24.it - Basket, Paperdi Juvecaserta 2021: troppe assenze, i ragazzi di coach Cagnazzo cedono al Chiusi

Tempo di lettura: 3 minutiLariesce a mettere in campo tutti i suoi influenzati, ma poi, nella parte finale della gara, dopo aver lottato, nonostante tutto, alla pari con gli avversari, paga la precaria condizione fisica dei suoi giocatori, lasciando via libera alche conquista al palaPiccolo due punti importanti.L’inizio è contratto da entrambe le parti con errori da un lato e dall’altro; poi, è Raffaelli a sbloccare il risultato. Al pareggio di Diouf, risponde Rasio con cinque punti consecutivi per il 2-7. Sono Ricci e D’Argenzio a mantenere i bianconeri in scia e, poi, è Romano con canestro più fallo a decretare il sorpasso dei padroni di casa sul 12-10.mantiene il contatto con lache, comunque, conclude in vantaggio la prima frazione di gara sul punteggio di 18-16.