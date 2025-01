Oasport.it - A che ora Paris, Casse e gli azzurri nella prima prova di discesa a Garmisch: n. di pettorali, programma, tv

Saranno sette gli azzurre al via dellacronometrata dellamaschile di-Partenkirchen, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: venerdì 31 gennaio l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 47 gli atleti in gara, con 14 Paesi rappresentati.Salvo interruzioni, Mattiacol 4 partirà alle 11.36, Dominikcol 14 alle 11.51, Florian Schieder col 20 alle 12.00, Christof Innerhofer col 28 alle 12.12, Giovanni Franzoni col 41 alle 12.35, Nicolò Molteni col 43 alle 12.38 e Benjamin Jacques Alliod col 45 alle 12.41.Per lacronometrata dellafemminile di-Partenkirchen della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.