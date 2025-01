Superguidatv.it - Zelig 2025, stasera su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: comici ed anticipazioni ultima puntata del 29 gennaio

, lo show targato Mediaset condotto daè arrivato al gran finale!, mercoledì 29, appuntamento con la terza eddi questa stagione. Scopriamo tutti gli ospiti, lee iche si alterneranno sul palcoscenico del TAM Teatro degli Arcimboldi.tornasu5: terza eddel 29, mercoledì 29, in prima serata su5 va in onda la terza eddi “”, lo show targato Mediaset condotto dalla storica coppia. Per il gran finale, dopo Lazza e Anna Danesi, ospiti delle precedenti puntate, sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi arrivano degli ospiti di fama internazionale. Si tratta di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, il trio musicale de Il Volo amatissimo e conosciuto in tutto il mondo.