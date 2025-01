Lanazione.it - Un talk dedicato ad architettura, mecenatismo al femminile e restauro

Firenze, 29 gennaio 2025 - Un appuntamento imperdibile per gli appassionati die di storia delè in programma il 31 gennaio alla Fondazione Architetti Firenze, nella Palazzina Reale di Piazza Stazione alle 17, dove si terrà il“La villa moderna:al”, primo incontro della rassegna “Glance Around. What else?”. Al centro del dibattito la Edith Farnsworth House di Chicago, una delle più iconiche ville moderne progettate dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe. Saranno approfonditi i temi dell’innovativa struttura in vetro e acciaio, considerata un simbolo del movimento moderno, e il rapporto tra l’edificio, la natura circostante e la committenza alrappresentata dalla Dr. Edith Farnsworth, medico nefrologo che desiderava una casa immersa nel verde dove trascorrere i fine settimana.