Sweet Bonanza | il segreto dietro colori e simboli

Osservando, la prima cosa che colpisce è l’intensità dei. Le tonalità vivaci e pastello dominano la scena, creando un’atmosfera allegra e spensierata. Il rosa, il viola, l’azzurro e il giallo non sono solo piacevoli alla vista, ma giocano un ruolo chiave nella percezione del gioco da parte dell’utente. Diversi studi sulla psicologia deidimostrano che il rosa e il viola trasmettono calma e rilassatezza, mentre il rosso e l’arancione stimolano l’energia e l’entusiasmo. Questa combinazione è una scelta precisa degli sviluppatori per mantenere il giocatore in un equilibrio tra eccitazione e comfort, evitando che il gioco diventi stressante o monotono.Non è un caso che lo stesso schema cromatico venga utilizzato in molti videogiochi di successo, come Candy Crush o altri titoli mobile basati su meccaniche di abbinamento.