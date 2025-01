Ilfoglio.it - Solo chi lo ha visto da vicino può capire cosa significa fare i conti con il dottor Ligotti (sì, si chiamava così)

Si conosce bene il proprio nemico. Luigi– si, tutto attaccato, prima del lifting onomastico – è stato mio nemico, non avversario, nelle aule di tribunale e fuori.oggi, di fronte al nuovo chiassoso passo della sua carriera, quando l’ho sentito definire da Meloni “moltoa Prodi”, e definirsi lui già del MSI, ma “di sinistra”, e ora orientato “al PD”, ho potuto riderne di cuore. Ecco i rudimenti di un uomo in carriera. Della trentina d’anni trascorsi come neofascista e responsabile del MSI nella sua provincia calabrese hanno detto i giornali. Da avvocato, la prima occasione importante gliela diede Odoardo Ascari associandolo al patrocinio di alcune famiglie delle vittime di Piazza Fontana. Ascari (1922-2011), modenese, è stato difensore o patrono di parte civile in molti dei processi politici più importanti del dopoguerra, fino a quello palermitano (e perugino) in difesa di Giulio Andreotti.