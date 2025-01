Sport.quotidiano.net - Qui Fabo Herons. Barsotti cauto: "Siamo ancora in emergenza»

"Don’t stop me now", cantavano i Queen. Una frase che calza a pennello anche con il momento che stanno vivendo glidi coach Federico, i quali si sono rimessi in marcia con la vittoria scaccia-fantasmi di sabato al Palazzetto dello Sport di Roma e non vorrebbero fermarsi di nuovo: servirà però una prestazione quasi perfetta come quella messa in campo contro la Virtus Roma per continuare a correre e mettersi definitivamente alle spalle il periodo no, perché l’avversario nell’ennesimo turno infrasettimanale di questa regular season di B Nazionale si chiama Crifo Wines Ruvo di Puglia, un’altra delle big della cadetteria, con la quale peraltro gli "aironi" hanno un conto in sospeso dopo l’86-81 del 13 ottobre scorso. Se anche questa sera al PalaTagliate di Lucca (palla a due alle 20:30) ladovesse essere quella ammirata nel turno di campionato appena trascorso la vittoria con annesso ribaltamento della differenza canestri sarebbe tutt’altro che un’utopia.