Pronostico Ajax-Galatasaray | il GOL può bastare ai turchi?

si sfidano nell’ultimo turno del girone di Europa League, con obiettivi diversi ma ugualmente cruciali. I padroni di casa, con tre sconfitte consecutive, hanno compromesso il sogno di un accesso diretto agli ottavi, ma sono comunque vicini ai playoff. I, ancora imbattuti, devono vincere e guardare al risultato del Bodo/Glimt per mantenere vivo il sogno qualificazione., difendere il piazzamento in EuropaDopo un periodo difficile in coppa, l’ha ritrovato fiducia in campionato, accorciando le distanze sul PSV Eindhoven. In Europa, però, le recenti sconfitte hanno reso necessario un ultimo sforzo per mantenere saldo il posto nei playoff. Un punto sarebbe sufficiente per blindare il passaggio del turno, anche se il vantaggio nella differenza reti (+7) permette ai lancieri di dormire sonni tranquilli.