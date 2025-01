.com - Piemme, Fabrice Papillon: La congiura di Dante. In libreria dal 18 febbraio

Autore Bestseller in Francia,è il vincitore del Premio Points per il miglior thriller dell’anno«UN THRILLER STORICO- SCIENTIFICO MOZZAFIATO» – Le Figaro«UNA TRAMA AVVINCENTE E BEN CONGEGNATA, CHE COMBINA ELEGANZA E GRANDE SPETTACOLO. UN AUTENTICO, STRAORDINARIO TALENTO!» – Franck ThilliezUn gruppo di uomini si muove nell’oscurità delle gallerie sotterranee di Parigi. La loro missione culmina sotto il Pantheon, con la profanazione della tomba di Marie Curie. Sul posto vengono ritrovati simboli ispirati ai cerchi dell’Inferno die la firma diun’organizzazione segreta: Gyrum Novem, una setta millenaria che custodisce un’oscura ambizione, capace di riscrivere il futuro dell’umanità. Poche ore dopo, un eminente scienziato muore in circostanze inspiegabili. Il caso viene affidato alla commissaria Louise Vernay: quello che sembra l’inizio di un’indagine complessa si rivela presto un enigma di proporzioni globali.