Ilrestodelcarlino.it - Paura in provincia. Due piscine senza tetto. E a San Lazzaro palestra scoperchiata

Un vento di burrasca, che nulla ha da invidiare alla bora triestina, si è scatenato ieri sullabolognese. Tantissime le criticità segnalate in vari paesi, dalla Bassa all’Appennino. Le situazione più allarmanti si sono verificate tra Sane Ozzano. Nel primo comune, per la precisione sulla via Palazzetti, si è sradicato ildi una. La copertura si è accartocciata su sé stessa ed è stata trascinata dalle raffiche sulla strada, che è rimasta a lungo chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Visti il protrarsi del vento e dell’allerta per maltempo, e il fatto che alcuni alberi siano caduti sul territorio – tra cui uno che ha causato la chiusura temporanea, ieri, della via Emilia –, il Comune di Sanha emanato un’ordinanza di chiusura di tutti i parchi cittadini.