Omicidio Matarazzo rinvio a giudizio per Iorillo | avrebbe commissionato il delitto per vendetta

Tempo di lettura: 3 minutiLucio, 65 anni, di Frasso Telesino, andrà a processo con rito abbreviato per l’di Giuseppe, il pastore 45enne assassinato a colpi di pistola la sera del 19 luglio 2018 davanti alla sua abitazione in contrada Selva.Il giudice per l’udienza preliminare, Loredana Camerlengo, ha accolto la richiesta della difesa – rappresentata dagli avvocati Raimondo Salvione e Renato Jappelli – e ha fissato per il 21 marzo la discussione del caso, cui seguirà la sentenza., ex operaio, è accusato di essere il mandante del, avvenuto poche settimane dopo cheaveva finito di scontare una condanna a 11 anni e 6 mesi per lo stupro della figlia 15enne di, che nel 2008 si tolse la vita. Secondo la procura di Benevento, rappresentata dal pm Stefania Bianco, l’ex operaioorganizzato l’agguato, pagando 20mila euro ai presunti esecutori materiali, e costruendosi un alibi per sviare le indagini.