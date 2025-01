Terzotemponapoli.com - Napoli, la ‘passione’ di Lukaku, Osimhen. E se Olivera…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, la ‘voglia’ e la passione- di BigRom Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Romeluè rimasto infatti barricato nella sua abitazione di Cuma, dove il bomber belga si è fatto montare una palestra personale e super accessoriata, in cui ha la possibilità di tenersi in forma persino nei momenti di relax. Attrezzi di tutti i tipi: dai pesi alla cyclette e al tapis roulant, con tanto di scritte motivazionali sulle pareti per trovare sempre gli stimoli giusti, che sono necessari a un atleta non più in erba (31 anni compiuti) per mantenersi sempre al passo di compagni di squadra e soprattutto avversari più giovani di lui”.E il predecessore di BigRom nel.Di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Novità anche sul fronte