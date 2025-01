Mister Movie | Le dichiarazioni di Anthony Mackie su Captain America scatenano una polemica virale

Leggi su Mistermovie.it

, la star di: Brave New World, è al centro di unadopo alcuneriguardanti il personaggio di. Durante un evento,ha spiegato cosa rappresenti per lui il ruolo che sta per interpretare nel film in uscita a febbraio. Sebbene le sue parole sembrassero innocue, sono rapidamente diventate virali e hanno scatenato una serie di reazioni online, alcune delle quali mal interpretate.I commenti disulla figura diclass="wp-block-heading">Durante il suo intervento,ha dichiarato che il personaggio dirappresenta molte cose diverse e che non pensava che il termine “” dovesse essere parte di quella rappresentazione. Sebbene le sue parole non siano state affatto controverse nell’intenzione, sono state interpretate in modo negativo da alcuni, scatenando reazioni eccessive sui social.