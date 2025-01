Lanazione.it - La rotta della nave impazzita: la partenza da Marina di Carrara, poi il disastro

Massa, 28 gennaio 2025 – Ladi una. Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Lo schiantoGuang Rong contro il pontile didi Massa è un evento grave, che lascia di stucco gli abitantistessa località costiera. Che nella serata di martedì 28 gennaio si sono visti piombare quasi sulla spiaggia l’imbarcazione da oltre cento metri. Appoggiatasi contro il celebre pontile didi Massa, lo ha in parte demolito. L’equipaggio si è salvato ma adesso di fronte alla spiaggia c’è questo colosso del mare. Ma cosa è accaduto? Come è possibile che questamercantile porta detriti, che spesso fa la spola con il porto didi, possa essere finita adi Massa? La Guardia Costiera indaga, ma intanto dal sito Marine Traffic, attraverso il quale è possibile monitorare in diretta le navi di tutto il globo, possiamo sapere qualcosa di più.