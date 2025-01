Lortica.it - Intelligenza artificiale: progresso, paure e un futuro da ripensare

Ogni secolo ha portato con sé la sua croce. Se ripercorriamo la storia, vediamo una lunga lista di disgrazie e sfide che hanno messo l’umanità alla prova: la peste nera nel Medioevo, le crociate, l’Inquisizione, le epidemie come la Spagnola, le guerre mondiali. Ogni epoca ha avuto il suo peso, la sua battaglia da combattere, e noi, oggi, ci troviamo di fronte a una trasformazione altrettanto radicale: l’avvento dell’.Non si può fermare il, così come non si potevano fermare le rivoluzioni industriali o tecnologiche. Ma ogni cambiamento porta con sé nuove sfide e nuovi equilibri da trovare. L’è uno strumento straordinario, capace di cambiare le nostre vite in modi che solo pochi anni fa sembravano fantascienza. Ma il suo impatto non è privo di conseguenze.