Lanazione.it - Incendio nell’edificio dell’ex Meccanotessile. I vigili del fuoco domano le fiamme

Firenze, 29 gennaio 2025 –nelle exin via Taddeo Alderotti. Ideldi Firenze sono intervenuti intorno alle 18 di oggi, 29 gennaio, per domare leall’interno dell’edificio abbandonato. Sul posto è stata inviata un'autobotte, il carro aria e la squadra di terra che ha effettuato lo spegnimento dell’di masserizie e verificato l'eventuale presenza di persone rimaste coinvolte. Presenti in via precauzionale anche il personale sanitario del 118, la Polizia di Stato e Polizia Locale. Il 27 novembre scorso si era verificato un altroall’interno dell’edificio, in quell’occasione alcune persone erano rimaste intossicate. Firenze,nell’ex. Pompieri in azione, ci sono degli intossicati