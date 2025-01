Ilfoglio.it - Il governo contro Todde sulle rinnovabili: impugnata la legge della Sardegna

Leggi su Ilfoglio.it

La guerraallepasserà al vaglioCorte costituzionale. Ieri il Consiglio dei ministri ha impugnato laapprovata dal Consiglio regionale sardo lo scorso dicembre, che introduce nuovi e più restrittivi vincoli per installare impianti, blindando di fatto il territorio dell'isola con effetto retroattivo. Ilaveva tempo fino lunedì per impugnare la, la stessa scadenza che pendeva sulla presidente Alessandra, che sempre ieri ha presentato ricorsola sua decadenza per le irregolarità contestate nei conticampagna elettorale. Lache ha lasciato solo l'un per cento di territorio libero per i nuovi impianti di eolico e solare, secondo Palazzo Chigi eccede le competenze statutarie e si pone in contrasto con la normativa statale ed europea, violando l'articolo 117Costituzione.