Il cordoglio di De Luca per Fabio Postiglione | Siamo addolorati

Tempo di lettura: < 1 minuto“e profondamente colpiti per la prematura scomparsa di, giornalista del Corriere della Sera, 44enne di Napoli, deceduto nella tarda serata di ieri a seguito di un tragico incidente stradale a Milano, dove viveva”. Questo il ricordo su Facebook del governatore della Campania Vincenzo Dedel cronista napoletano morto nella notte.“Un bravissimo cronista – osserva De– di grande talento, fin da quando aveva mosso i suoi primi passi presso la redazione del Roma. Appassionato e rigoroso nel raccontare i fatti, aveva subito minacce dalla camorra e per questo era stato messo sotto vigilanza. Le nostre condoglianze ai familiari – conclude De– in particolare alla moglie, la giornalista Valentina Trifiletti, e a quanti gli volevano bene”.