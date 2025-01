Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Girasoli, Mercoledi 29 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Dune - Parte Due, un'epica continuazione fantascientifica diretta da Denis Villeneuve. Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, è costretto a rifugiarsi tra i Fremen, il popolo del deserto che vive sul pianeta Arrakis. In questo ambiente ostile ma spiritualmente ricco, Paul non solo affronta un viaggio interiore che lo conduce verso il suo destino, ma si prepara anche are una ribellione contro le forze oppressive che minacciano la sua famiglia e la galassia intera. Zendaya interpreta Chani, la misteriosa Fremen che diventa una figura centrale nella vita di Paul. Mentre una guerra santa si profila all'orizzonte, il film esplora temi di potere, profezia e sacrificio, arricchito da una regia visivamente straordinaria e una colonna sonora evocativa.