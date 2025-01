Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, Sky si sbilancia: l’affare si può fare solo in un caso

Calciomercato – Alejandrocontinua a essere un nome molto gradito alla SSCper il post Kvaratskhelia: arrivano novità sulla trattativa dalla redazione di Sky Sport.Archiviata l’idea Karim Adeyemi, che in queste ore è uscito allo scoperto e ha respinto l’assalto, tra le altre squadre, del, resta in piedi soltanto Alejandrocome possibile idea per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. La situazione, tuttavia, è molto chiara: servirà uno sforzo importante, magari reciproco, tra la società del presidente Aurelio De Laurentiis e il Manchester United riguardo la valutazione del cartellino del nazionale argentino.Aun ulteriore punto della situazione è la redazione di Sky Sport, che sottolinea tutte le difficoltà del. Resta però, seppur flebile, la speranza che possa sbloccarsi tutto entro la fine del mercato, per quello che sembra essere ormai da tempo l’obiettivo numero uno di Conte per il post Kvara.