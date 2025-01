Biccy.it - Gaga paragona delle canzoni di Mayhem a Bad Romance

Le aspettative per LG7 continuano ad alzarsi ad ogni nuova dichiarazione di Lady, ma quest’ultima e supera tutte. Nella sua intervista concessa a Elle, la Germanotta ha rivelato che quando si chiude in studio di registrazione per lavorare ad un brano vede un muro di colori e nel momento in cui la canzone è finita visualizza una tonalità specifica.ha spiegato che molti pezzi disono marroni, simili a Badche era rosso scuro.Carasii più specifica. Marrone foca? Talpa medio? Marrone noce americana? Marrone crusca?Ladycompares her upcoming album ‘’ to the iconic ‘Bad’, noting that the songs have ‘similar colour shades’:‘A lot of the songs on this album have a maroon, brown colour to them. Badwas like that – it was reddish.’ pic.